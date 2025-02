Rondinella Firenze, dal calcio alla comunità: nasce la fondazione

FIRENZE – Dal calcio in senso stretto, a una missione sociale al servizio di tutta la città. Questa è l’ambiziosissima mission che si pone la società sportiva dilettantistica Rondinella Marzocco che da oggi può contare anche su una propria fondazione. La presentazione stamani a Firenze, all’hotel 25Hours, alla presenza dell’assessora comunale allo Sport e alle Politiche giovanili, Letizia Perini. La fondazione Rondinella sarà guidata da Luigi Salvadori, già presidente dell’ente Cr Firenze e di Confindustria. Obiettivo principale offrire una possibilità di formazione ai giovani e ai giovanissimi dello sport in campi che spaziano dall’intelligenza artificiale al sociale. “La ‘mamma’ che è la Rondinella ha deciso di fare una cosa molto bella per la città- spiega proprio Salvadori- perché questa fondazione si occuperà non solo dei ragazzi della società sportiva, ma dei ragazzi che fanno sport di tutta la città”.

A delimitare compiti e prime azioni della neonata fondazione è Francesco Di Costanzo, presidente della fondazione Italia Digitale, vicepresidente della Rondinella Marzocco e garante per il controllo delle fake news dell’agenzia Dire: “Il nostro primo proposito è creare un’academy di formazione che sia attiva nel corso di tutto l’anno e che quindi possa ospitare tanti ragazzi e ragazze, bambini e bambine, ma anche le famiglie perché è tutto collegato. Svolgeremo inoltre attività culturali; c’è ad esempio l’idea di fare un museo della Rondinella in realtà virtuale. Cercheremo dunque di unire, come facciamo sempre anche a livello di realtà sportiva, innovazione e tradizione”.

In definitiva, la fondazione vuole abbracciare tutta la dimensione extrasportiva, a cominciare dalle attività mirate a beneficio dei giovani delle società sportive: “Parleremo di intelligenza artificiale, innovazione, sostenibilità, sociale, diritti- chiarisce Di Costanzo- cerchiamo di accompagnare i giovani non solo nel giocare bene a pallone, ma nella vita quotidiana”. D’altra parte, uno dei traguardi che si prefigge la fondazione “è allargare sempre di più e far sì che la Rondinella sia un luogo dove crescere da tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista sportivo”.

Alla base del nuovo soggetto, in effetti, “c’è la voglia di trasformare la società sportiva in comunità, coinvolgendo i giovani in progetti che vanno al di là del calcio- osserva, da parte propria, il presidente della Rondinella Marzocco Lorenzo Bosi- abbiamo i bambini che arrivano alla scuola calcio a 5 anni e rimangono fino a 20, attraversano nelle nostre strutture tutti gli anni più importanti che li formano come uomini. Abbiamo messo a punto un progetto con attività di orientamento e formazione per mettere a frutto i loro talenti, lo faremo con persone molto competenti nei vari settori”.

