domenica, 8 Febbraio , 26

Bari, due incidenti nella notte: morte due giovani, grave un bambino

(Adnkronos) - Due ragazze sono morte in due...

Milano Cortina 2026, no al super casco: il Tas boccia l’invenzione britannica

(Adnkronos) - Il casco della Gran Bretagna è...

Crans-Montana, incendio al memoriale delle vittime

(Adnkronos) - Un incendio è scoppiato oggi domenica...

Juventus-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Big match nella 24esima giornata di...
rosanna-banfi-a-verissimo-insieme-a-papa-lino:-il-racconto-dopo-il-tumore
Rosanna Banfi a Verissimo insieme a papà Lino: il racconto dopo il tumore

Rosanna Banfi a Verissimo insieme a papà Lino: il racconto dopo il tumore

DALL'ITALIA E DAL MONDORosanna Banfi a Verissimo insieme a papà Lino: il racconto dopo il tumore
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Lino Banfi e la figlia Rosanna saranno ospiti oggi, domenica 8 febbraio, a Verissimo. Con loro anche la nipote Virginia e la piccola bisnipote Matilde. Al centro, la rinascita di Rosanna Banfi che ha sconfitto per la seconda volta un tumore, dopo 16 anni dal primo. 

Rosanna Banfi era stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin lo scorso 14 dicembre dove aveva raccontato la battaglia vinta contro il cancro. L’attrice, che nel 2009 ha affrontato un tumore al seno, ha vissuto mesi complessi nella seconda parte dell’anno. “Sono andata a fare una tac a luglio e si è vista questa macchia sul polmone”, aveva raccontato. “Poteva trattarsi di un’infezione, di una conseguenza del covid o di un tumore. La tosse continuava, la visita successiva era prevista ad ottobre. A settembre ho deciso di tornare dal medico. C’è stato un consulto e si è deciso per l’operazione: non era un’infezione”, aveva spiegato l’attrice. 

“Era un tumore maligno, per fortuna di soli 7-8 millimetri, che non aveva intaccato i linfonodi. Ora è tutto finito, dovrò fare controlli trimestrali ma mi sono tolta un peso e un pensiero devastante”, aveva aggiunto. “Quando sono tornata a casa dall’ospedale, ho avuto un momento di difficoltà. Ho pianto, a mio marito Fabio ho detto: ‘Ma non ti sei pentito? E’ la seconda volta, sono fallata’. Lui mi ha risposto ‘sei la mia vita’”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.