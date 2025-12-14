domenica, 14 Dicembre , 25

rosanna-banfi-e-la-nuova-battaglia-con-il-tumore:-“ora-e-tutto-finito”
Rosanna Banfi e la nuova battaglia con il tumore: “Ora è tutto finito”

Rosanna Banfi e la nuova battaglia con il tumore: “Ora è tutto finito”

Rosanna Banfi e la nuova battaglia con il tumore: "Ora è tutto finito"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Sono ancora qui, è tutto finito”. Rosanna Banfi, ospite col padre Lino a Verissimo, oggi nel salotto di Silvia Toffanin racconta la nuova battaglia vinta contro il cancro. L’attrice, che anni fa ha affrontato un tumore al seno, ha vissuto mesi complessi nella seconda parte dell’anno. “Sono andata a fare una tac a luglio e si è vista questa macchia sul polmone”, racconta. “Poteva trattarsi di un’infezione, di una conseguenza del covid o di un tumore. La tosse continuava, la visita successiva era prevista ad ottobre. A settembre ho deciso di tornare dal medico. C’è stato un consulto e si è deciso per l’operazione: non era un’infezione”, spiega l’attrice. 

“Era un tumore maligno, per fortuna di soli 7-8 millimetri, che non aveva intaccato i linfonodi. Ora è tutto finito, dovrò fare controlli trimestrali ma mi sono tolta un peso e un pensiero devastante”, aggiunge. “Quando sono tornata a casa dall’ospedale, ho avuto un momento di difficoltà. Ho pianto, a mio marito Fabio ho detto: ‘Ma non ti sei pentito? E’ la seconda volta, sono fallata’. Lui mi ha risposto ‘sei la mia vita’”. 

