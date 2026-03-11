Rose Villain è incinta: sui social l’annuncio della gravidanza con un video insieme al marito Sixpm

ROMA – Rose Villain ha annunciato sui social la sua prima gravidanza. La cantante e il marito Sixpm – al secolo Andrea Ferrara – sono in attesa del loro primo figlio. Lo rendono noto con un video in cui la cantante mostra il pancione, insieme a una serie di immagini che raccontano il percorso dalla scoperta ad oggi: la prima ecografia, l’annuncio alla famiglia. In sottofondo la sua voce che canta “Tuttaluce”, un nuovo brano scritto e prodotto per l’occasione. Tra le righe del testo, la coppia lascia intuire l’arrivo di un maschietto, un “piccolo principe”.

Tanti i messaggi di congratulazioni sotto il post. “Amore della ziaaaaaaa. Siete stupendi! Tanto bene a voi!”, ha commentato Annalisa. “Piccolo principe”, il messaggio di Gaia. Tanti cuori rossi, invece, negli auguri di Emma e Chiara Ferragni.

La 36enne, all’anagrafe Rosa Luini, ha sposato Ferrara a New York nel 2022: “È stato un matrimonio rock, io avevo un vestito corto- ha raccontato qualche tempo fa a Verissimo-. Lui è un musicista, scriviamo insieme le canzoni. L’ho conosciuto per lavoro. È un artista, pazzo, ma anche dolce e sensibile”.

