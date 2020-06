Rosetta non supporta la virtualizzazione delle macchine x86, Boot Camp non disponibile sui Mac ARM

Gli utenti Mac che si affidano al software di virtualizzazione di Windows potrebbero aver qualche difficoltà quando Apple passerà ai propri processori ARM personalizzati, poiché il traduttore Intel-to-ARM Rosetta non supporta le app di macchine virtuali.

Apple ha delineato le limitazioni di Rosetta 2 in un documento sul suo sito Web, rilevando che mentre può tradurre “la maggior parte” di app basate su Intel, non è in grado di fare lo stesso con le app di macchine virtuali che gestiscono piattaforme di computer x86_64 .

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Rosetta non supporta la virtualizzazione delle macchine x86, Boot Camp non disponibile sui Mac ARM proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento