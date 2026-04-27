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Rosi, la gattina stuprata a Roma, è uscita dalla clinica ed è stata adottata
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Rosi, la gattina stuprata a Roma, è uscita dalla clinica ed è stata adottata

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By Redazione-web

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ROMA – È uscita dalla clinica dove era ricoverata Rosi, la gattina vittima di violenza nel quartiere Tor Tre Teste di Roma. Dopo cure, trasfusioni, una lungo degenza e tanta solidarietà ricevuta sui social, è finalmente tornata a casa, non da sola: Rosi è stata adottata. “Il suo nuovo papà umano, uno storico attivista di LNDC Animal Protection, è partito apposta per lei ed è andato di persona a Roma per prenderla e accompagnarla nella sua nuova vita”, racconta la stessa organizzazione sui social pubblicando il video dell’incontro.

Un vero e proprio lieto fine per la gattina seviziata e torturata: “Rosi avrà ancora bisogno di cure, attenzioni precise e tanta presenza. Ma oggi possiamo finalmente dirlo con il cuore pieno: ha trovato la persona giusta. Una persona esperta, amorevole, che ha da poco salutato la sua gatta di 21 anni e che ora è pronta a dare a Rosi tutto l’amore, la pazienza e le cure che merita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LNDC Animal Protection (@lndcanimalprotection)

Rosi era stata trovata il 24 marzo con gravi ferite compatibili a un possibile stupro. La gatta è stata soccorsa da un ragazzo e sua madre e trasportata d’urgenza in clinica dove è stata accolta e curata dalla dottoressa Daniela Mignacca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ENPA sezione di Roma (@enpa_roma)

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