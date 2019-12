Massimiliano Rosolino, ex nuotatore, ha parlato ai microfoni di Calcionapoli1926 in merito al Napoli e al momento azzurro. Di seguito le parole.

Rosolino: “Gattuso può dare la scossa”

A un certo punto non si comprende niente: ci sono giocatori che entrano ed escono e va sempre tutto bene, Credo che i panni sporchi si debbano lavare in casa. Ci sono alti e bassi: può accadere che una squadra forte non dia il meglio di sè.

Gattuso vs Ancelotti – A De Laurentiis invidio la grande capacità di cambiare dall’oggi al domani. Quello che vinto tutto con uno che deve dimostrare tutto ancora… Forse la panchina aveva bisogno di una scossa di grinta che solo Gattuso può dare.

The post Rosolino: “De Laurentiis ha la capacità di cambiare” | VIDEO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento