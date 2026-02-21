rossella-brescia:-“grande-emozione-abbracciare-mamma-di-spezzacatena”

A Danzainfiera dopo prima Sistina de “Il ragazzo dai pantaloni rosa”

Firenze , 21 feb. (askanews) – “Un’emozione grandissima, c’era anche la madre di Andrea Spezzacatena, che è il personaggio che io interpreto, ed è stato bello abbracciarla. Ha avuto tanto coraggio a continuare a parlare di questa storia. Venite a teatro perché il musical racconta il mondo dei giovani e anche il dolore che purtroppo c’è stato, con grande pudore, ma il messaggio che ti lascia e di speranza”. Così, a margine di Danzainfiera, la ballerina, attrice e conduttrice Rossella Brescia racconta la prima de “Il ragazzo dai pantaloni rosa” andata in scena venerdì 20 febbraio al Teatro Sistina. Lo spettacolo è diretto da Massimo Romeo Piparo, che cura anche l’adattamento insieme a Roberto Proia, già autore della sceneggiatura dell’omonimo film di grande successo prodotto da Eagle Pictures e Weekend Films. Rossella Brescia ha tenuto una masterclass di danza classica a Danzainfiera, manifestazione organizzata da Pitti Immagine a Firenze.