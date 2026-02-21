sabato, 21 Febbraio , 26

Il dolore cronico è rosa, ecco perché dura di più nelle donne

(Adnkronos) - "Moltiplicherò grandemente le tue pene", disse...

Milano Cortina, l’esercitazione sui 1500: oggi per Lollobrigida è corsa all’oro

(Adnkronos) - Non era la sua, lo aveva...

Mosca sviluppa i ‘droni madre’, la mossa russa per colpire in profondità l’Ucraina

(Adnkronos) - 'Droni madre' in grado di colpire...

Di Maio nominato professore onorario al King’s college di Londra

(Adnkronos) - L'ex ministro degli Esteri Luigi Di...
rossella-brescia:-“grande-emozione-abbracciare-mamma-di-spezzacatena”
Rossella Brescia: “Grande emozione abbracciare mamma di Spezzacatena”

Rossella Brescia: “Grande emozione abbracciare mamma di Spezzacatena”

Video NewsRossella Brescia: "Grande emozione abbracciare mamma di Spezzacatena"
Redazione-web
Di Redazione-web

A Danzainfiera dopo prima Sistina de “Il ragazzo dai pantaloni rosa”

Firenze , 21 feb. (askanews) – “Un’emozione grandissima, c’era anche la madre di Andrea Spezzacatena, che è il personaggio che io interpreto, ed è stato bello abbracciarla. Ha avuto tanto coraggio a continuare a parlare di questa storia. Venite a teatro perché il musical racconta il mondo dei giovani e anche il dolore che purtroppo c’è stato, con grande pudore, ma il messaggio che ti lascia e di speranza”. Così, a margine di Danzainfiera, la ballerina, attrice e conduttrice Rossella Brescia racconta la prima de “Il ragazzo dai pantaloni rosa” andata in scena venerdì 20 febbraio al Teatro Sistina. Lo spettacolo è diretto da Massimo Romeo Piparo, che cura anche l’adattamento insieme a Roberto Proia, già autore della sceneggiatura dell’omonimo film di grande successo prodotto da Eagle Pictures e Weekend Films. Rossella Brescia ha tenuto una masterclass di danza classica a Danzainfiera, manifestazione organizzata da Pitti Immagine a Firenze.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.