Rossi “Aragon pista difficile per me ma ho buone sensazioni”

ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Due gare di fila ad Aragon per provare a rilanciarsi. Valentino Rossi è reduce da tre ritiri consecutivi: fra Misano, Barcellona e Le Mans il Dottore ha raccolto zero punti e il primo dei due appuntamenti sul circuito di Alcaniz può rappresentare l’occasione giusta per il riscatto, sebbene in passato il Gran Premio di Aragon, in calendario dal 2010, sia stato avaro di soddisfazioni per lui: Rossi non è mai andato oltre il terzo posto, centrato in tre occasioni (2013, 2015 e 2016). “E’ sempre stato un tracciato difficile per me – ammette il centauro di Tavullia – per cui sarà una bella sfida andare forte qui.

