Rossi: “Condono tombale per uscire dalla crisi provocata dall’emergenza sanitaria”

Sono due le misure necessarie per far ripartire il motore del Paese, bloccato dall’emergenza sanitaria: un condono “tombale” dei tributi dovuti dagli imprenditori e una iniezione di liquidità che non si limiti al prestito di denaro, ma preveda almeno una quota di finanziamento a fondo perduto. E’ quanto chiede Daniele Rossi, imprenditore, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, fra i titolari della “Caffè Guglielmo”, azienda presente con punti vendita in tutta in Italia e in diverse aree del mondo, nella quale, tiene a precisare, da oltre 2 anni non ha cariche operative, lascate per dedicarsi totalmente all’attività istituzionale

Dallo stabilimento di 10.000 metri quadri con sede a Copanello,

