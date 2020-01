Rossi: “Il campo della Lazio può dare al Napoli un risultato positivo”

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Delio Rossi, allenatore

“La Lazio vive un momento positivo, ma il Napoli ha valori importanti e lo ha dimostrato anche contro l’Inter. Di fronte alle difficoltà, il Napoli non ha mollato e questo dimostra che ha bisogno solo di un risultato positivo che funga da svolta e il campo della Lazio può essere quello giusto.

Nel 4-3-3 ci sono due ruoli fondamentali: il centrocampista davanti alla difesa ed il centravanti e se non li hai fai fatica.

Un allenatore che subentra deve essere aiutato dalla società e dall’ambiente perché quando le cose vanno male non bisogna scappare. Gattuso dovrebbe essere coccolato, aiutato e messo in condizione di trovare la soluzione per risollevare la china”.

