FIRENZE (ITALPRESS) – Verrà da Siena il nuovo farmaco che permetterà di curare il Covid. Ne è convinto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, dopo la visita che ha effettuato questa mattina insieme al ministro della sanità Roberto Speranza alla sede di Toscana Life Sciences, il polo tecnologico e della ricerca senese, voluto e finanziato nel 2005 dalla Regione Toscana. Il presidente Rossi ha parlato della presenza del ministro come di un riconoscimento importantissimo per tutto il Sistema sanitario regionale e lo ha ringraziato per il doppio investimento (80 più 300 milioni di euro) che il Governo ha deciso di fare a Siena.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Rossi “Il nuovo farmaco per curare il Covid verrà da Siena” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento