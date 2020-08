“Questa pista non va bene per la Yamaha, la velocità di punta non è un nostro punto di forza. Come nel 2019, però, dobbiamo cercare di essere forti e di lottare ancora per il podio. Poi ci sarà anche il meteo a dire la sua, può cambiare molto dalla mattina al pomeriggio. Spero comunque in una gara asciutta e che ci siano tutte le condizioni di sicurezza”. A parlare è Valentino Rossi, alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio d’Austria, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP che arriva a una settimana di distanza dal quinto posto ottenuto a Brno dal pilota italiano: “A Brno ho commesso errori il sabato in qualifica e sono partito dalla quarta fila.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Rossi “In Austria pista difficile, spero in una gara asciutta” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento