Rossi “Manca la firma ma correrò anche nel 2021”

“Per me il lockdown ha cambiato un po’ le cose, per il 2020 l’idea era quella di continuare a gareggiare per capire se potevo essere forte e veloce e poi decidere in base a questo. Ho parlato tanto con la Yamaha ma voglio continuare, sarà un grosso sforzo perché devo lavorare tanto, purtroppo è così quando si è vecchi”. Valentino Rossi conferma la volontà di continuare a gareggiare anche in vista della prossima stagione. “Ma voglio continuare a mettermi in gioco, anche il prossimo anno – ha spiegato il Dottore nella conferenza stampa pre Gran Premio di Spagna -. Abbiamo un accordo con Yamaha e ne ho parlato con Petronas,

