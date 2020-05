“E’ notizia di poche ore fa che uno dei principali costruttori automobilistici cinesi ha scelto l’Italia e l’Emilia Romagna per il suo primo grande investimento all’estero. Il Gruppo statale FAW in tandem con la start-up specializzata in ingegneria e design Silk Ev, ha annunciato un investimento in Emilia-Romagna di oltre un miliardo di euro per la progettazione, ingegnerizzazione e produzione di vetture di alta gamma elettriche e plug-in, sportive e supersportive comprese”. Lo afferma, in una nota, Enrico Maria Rosso, candidato Presidente Unione Industriale di Torino. “Grazie ad un encomiabile lavoro di squadra portato avanti da tutti gli attori presenti sul territorio – prosegue – si è conseguito il risultato straordinario,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Rosso (candidato UI Torino) “Seguire esempio E. Romagna” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento