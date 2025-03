Rossoblu dalla nascita: a Bologna i neonati hanno la maglia del Bologna Fc già in culla

BOLOGNA – L’iniziativa era stata annunciata a gennaio: a ogni neonato nato sotto le Due torri, ben presto sarebbe stata regalata dal Bologna Fc una mini magliettina ufficiale della squadra. Un modo per ‘iniziare’ i piccoli alla fede rossoblu fin dal piccoli, ma anche un gesto simpatico (e pubblicitario) per il club calcistico cittadino. Ora la promessa è diventata realtà. Sta facendo il giro del web, in queste ore, un’immagine stupenda di alcuni neonati messi in fila uno accanto all’altro, all’interno delle cullette che si usano nei reparti di maternità degli ospedali. Tutti con la loro magliettina del Bologna. Dei cinque neonati immortalati con la magliettina formato ‘infant’ (che in realtà è gigante per loro e gli fa quasi da vestito), soltanto uno è sveglio. Tutti gli altri dormono beatamente nelle loro cullette.

Al progetto lanciata dal Bologna Football Club collaborano il Comune di Bologna e le aziende partner Macron, Saputo, Selenella e Lavoropiù. Le famiglie in cui nasce un bambino possono ricevere il cofanetto con la maglietta quando registrano il nuovo nato o la nuova nata all’ospedale Maggiore, al Sant’Orsola e ai Servizi demografici del Comune in piazza Maggiore. In base ai dati demografici degli ultimi tempi, sono circa 2.500 all’anno i nuovi nati bolognesi a cui è potenzialmente rivolta l’iniziativa.

“Fin dalla nascita proviamo a mettere un po’ di fede rossoblu nei neonati e nelle famiglie, in linea con tutte iniziative che il club fa sul territorio per cercare di avvicinare sempre di più i giovani tifosi ai nostri colori“, aveva spiegato l’amministratore delegato del Bologna calcio, Claudio Fenucci, alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa.

(La foto dei neonati nelle culle è stata pubblicata su Facebook dal blog sportivo 'Chepalle'

