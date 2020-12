Rostan: “Giustizia per Chico Forti dopo anni di diritti negati”

Lo ha detto la vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera

“Chico Forti torna in Italia! Finalmente e’ arrivato il momento che aspettavamo da anni. È davvero una bellissima notizia, quella appena comunicata dal Ministro degli Esteri, Di Maio. Chico Forti, cittadino italiano detenuto da oltre vent’anni negli Usa, condannato all’ergastolo per un delitto per il quale si è sempre professato innocente, dopo un processo dalle tante ombre, finalmente potrà tornare in Italia e scontare qui la sua pena, nel pieno rispetto del suo diritto a stare in patria, vicino ai suoi affetti più cari”.

Queste le parole di Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera.

“Sono anni che conduciamo una battaglia in questo senso. Personalmente mi sono impegnata fin dalla scorsa legislatura, con una mozione parlamentare, a denunciare il caso, quando in pochi ne parlavano. E in questa legislatura, fin dall’insediamento, ho chiesto più volte l’intervento del governo con interrogazioni e atti di sindacato ispettivo. Finalmente – conclude Rostan -, un successo diplomatico dell’Italia, che fa giustizia dopo anni di diritti negati”.

