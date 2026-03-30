rostan-(lega):-“subito-un-‘pdta’-regionale-per-malati-alzheimer-e-demenze”

Presentata interrogazione al Presidente della Giunta Regionale Roberto Fico per adottare un percorso diagnostico terapeutico assistenziale

“Ho presentato un’interrogazione al Presidente della Giunta, Roberto Fico, per chiedere conto dello stato di attuazione del Fondo Alzheimer e demenze e sulla reale preparazione del nostro servizio sanitario rispetto alle nuove terapie che sono in discussione a livello nazionale. In Campania ci sono circa 50mila persone affette da demenza ma il sistema di presa in carico riesce a intercettarne solo una parte. Bisogna adottare subito un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) regionale che garantisca maggiore uniformità ed equità nell’accesso alle cure e verificare lo stato di operatività della cabina di regìa per il coordinamento e il monitoraggio del Piano Alzheimer e demenze. Non ci può essere un accesso alle cure differenziato per territorio e condizioni economiche”.

Lo ha dichiarato la consigliera regionale della Lega, Michela Rostan, che nel merito ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Presidente della Giunta regionale.

“La Regione Campania è finalmente uscita dal Piano di rientro e non ci sono più scuse – ha aggiunto Rostan. Bisogna lavorare seriamente per dare risposte concrete ai cittadini. C’è bisogno di una visione chiara e strategica nell’impiego delle risorse economiche e nel controllo dei risultati conseguiti in materia di diagnosi precoce, sia clinica che biologica, sviluppo di strumenti di valutazione del rischio e sperimentazione di modelli innovativi”.