Categoria: Secondi piatti

Ingredienti per 6 pezzi da 12 cm

Carciofi mammole 2 (circa 260 g da puliti)

Uova 2

Fecola di patate 20 g

Grana Padano DOP 70 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Timo q.b.

Per le uova al tegamino

Uova 6

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Timo q.b.

Scorza di limone q.b. (facoltativa)

Preparazione

Rosti di carciofi e uova al tegamino, passo 1

Per preparare i rosti di patate con uova al tegamino cominciate dalla pulizia dei carciofi. Eliminate le foglie più esterne fino a giungere a quelle più morbide (1) poi sbucciate pelate il gambo e la base (2) e tagliate di netto le punte (3).

Rosti di carciofi e uova al tegamino, passo 2

Dividete a metà e se nel mezzo ci fosse la barbetta eliminatela con un coltellino (4). Affettate sottilmente e tenete un attimo da parte (5). In una ciotola unite le uova, il formaggio grattugiato (6),

Rosti di carciofi e uova al tegamino, passo 3

le fecola di patate (7), delle foglie di timo, sale e pepe (8). Mescolate bene il tutto e poi unite le listarelle di carciofi (9).

Rosti di carciofi e uova al tegamino, passo 4

Mescolate ancora e passate alla cottura (10). In una padella scaldate un po’ d’olio e poi versate una porzione di composto, dovrete ottenere una frittella di circa 12 cm di diametro (11). Lasciatela dorare per 2-3 minuti da un lato, poi girate e proseguite la cottura per lo stesso tempo (12).

Rosti di carciofi e uova al tegamino, passo 5

Pronta la prima scolatela su carta assorbente e proseguite con la cottura di tutte le altre (13). Quando saranno pronte tutte le frittelle sistematele sul piatto da portata, tenete al caldo e passate a cuocere le uova al tegamino. Scaldate un giro d’olio in una padella e tuffate il primo uovo (14). Lasciate cuocere qualche minuto e poi regolate di sale, pepe e qualche fogliolina di timo (15).

Rosti di carciofi e uova al tegamino, passo 6

Trasferite il primo uovo fritto su uno dei rosti (16) e continuate così con tutti gli altri. Infine grattugiate un po’ di scorza di limone sulla superficie di ogni uovo (17) e i vostri rosti di carciofi con uova al tegamino sono pronti: buon appetito (18)!

Conservazione

Si sconsiglia qualunque conservazione per i rosti di carciofi e uova al tegamino.

Consiglio

Se volete dare un tocco di sapore davvero eccezionale aggiungete un pizzico di paprika affumicata o di cumino all’impasto dei vostri rosti di carciofi con uova al tegamino!

continua a leggere sul sito di riferimento