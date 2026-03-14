Rothko a Firenze, Galansino: progetto unico pensato per la città

l direttore di Palazzo Strozzi presenta la grande mostra

Firenze, 14 mar. (askanews) – “Rothko ha ridefinito la pittura del Novecento e questa mostra offre un dialogo unico tra le sue opere e i nostri pubblici”. Il direttore della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, Arturo Galansino, ha presentato la retrospettiva dedicata a Mark Rothko, in relazione con l’Italia e in particolare con la culla del Rinascimento toscano. Un grande progetto che coinvolge anche il Museo di San Marco e la Biblioteca Medicea Laurenziana.