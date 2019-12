Categoria: Dolci

Ingredienti

Uova 220 g (circa 4 medie)

Farina 00 70 g

Cacao amaro in polvere 20 g

Zucchero 70 g

Lievito in polvere per dolci 16 g

Per lo zabaione

Tuorli 8

Zucchero 100 g

Marsala 35 g

Preparazione

Rotolo bicolore allo zabaione, passo 1

Per preparare il rotolo bicolore allo zabaione cominciate proprio da quest’ultimo. In una bastardella versate i tuorli e lo zucchero (1), mescolateli con una frusta prima di incorporare anche il marsala (2). Poi ponete il recipiente in un pentolino con dell’acqua e cuocete a bagnomaria e a temperatura dolce mescolando di continuo (3).

Rotolo bicolore allo zabaione, passo 2

Dovrete sbattere con la frusta energicamente per una mezz’ora, portando la temperatura tra i 70° e i 75°: utilizzate un termometro da cucina per essere sicuri (4). Non appena avrete ottenuto un composto spumoso e più denso spostate la bacinella in una più capiente con acqua fredda (5). Continuate a mescolare finché non si sarà raffreddato, quindi ponete la bacinella in frigorifero fino a farlo rassodare completamente (6).

Rotolo bicolore allo zabaione, passo 3

Nel frattempo passate alla pasta biscotto. Separate i tuorli dagli albumi (7) e questi ultimi montateli a neve ferma con delle fruste elettriche; una volta pronti metteteli in frigorifero (8). Passate ai tuorli, aggiungete lo zucchero e montate anche questi (9).

Rotolo bicolore allo zabaione, passo 4

Ottenuta una crema abbastanza densa (10) versatela nel recipiente con gli albumi (11), setacciate la farina (12)

Rotolo bicolore allo zabaione, passo 5

e incorporate il tutto delicatamente (13). Quindi suddividete l’impasto versando un terzo del composto in un’altra bacinella (14) e setacciate in quest’ultima il cacao amaro (15).

Rotolo bicolore allo zabaione, passo 6

E anche in questo caso mescolate delcatamente per non smontare il composto (16). Ora che avete tutto dovrete versare il composto su una placca foderata con carta forno. Alternando tra loro ottenete 3 strisce di impasto chiaro e 2 di impasto scuro (17). Fate scorrere uno spiedino di legno da una parte all’altra, in modo che l’impasto risulti come cucito una volta cotto (18).

Rotolo bicolore allo zabaione, passo 7

Procedete con la cottura, in forno statico, già caldo a 180°, per circs 12 minuti (19). Quindi lasciate raffreddare completamente (20). Ribaltate la pasta biscotto su un altro foglio di carta forno e staccate quello che è rimasto attaccato dalla cottura.

Rotolo bicolore allo zabaione, passo 8

Recuperate lo zabaione dal frigorifero e spalmatelo su tutta la superficie della pasta biscotto, abbiate cura di lasciare liberi un paio di cm da ogni lato (22). Arrotolate delicatamente aiutandovi con il foglio di carta forno (23) ed ecco pronto il vostro rotolo bicolore allo zabaione (24).

Conservazione

Potete conservare in frigorifero per 2-3 giorni al massimo il rotolo bicolore allo zabaione, tenetelo sotto una campana o della pellicola.

Consiglio

Aromatizzate l’impasto del vostro rotolo bicolore allo zabaione grattugiando la scorza di un limone o di un’arancia. Eventualmente potrete rendere più goloso il tutto aggiungendo allo zabaione freddo delle gocce di cioccolato!

