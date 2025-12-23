rotondi-(fdi):-“defibrillatori-e-kit-primo-soccorso-su-mezzi-trasporto,-stazioni-e-fermate”

ROMA – “Defibrillatori automatici esterni (DAE), kit di primo soccorso, sistemi di segnalazione rapida delle emergenze sanitarie saranno progressivamente collocati a bordo dei mezzi di trasporto regionale, nelle stazioni e alle fermate. Questa mia proposta accolta dal Consiglio Regionale in sede di approvazione del Bilancio, sarà finanziata con la voce di spesa Fondo per la Dotazione dei Presidi Sanitari Mobili. Sono previsti corsi di formazione dedicati al personale del trasporto pubblico, per abilitare all’utilizzo degli apparecchi, all’esecuzione delle tecniche salvavita e per la gestione delle emergenze sanitarie, nel rispetto della normativa vigente. Si tratta a tutti gli effetti dell’ennesimo importante intervento di questa maggioranza atto a migliorare la qualità della vita dei cittadini”. Così in un comunicato Marika Rotondi (Fdi), consigliere regionale del Lazio.

Poi Rotondi prosegue: “Diffondere su autobus, treni, fermate e stazioni, dispositivi sanitari per le emergenze, i quali incrementano notevolmente le possibilità di sopravvivere in caso di problematiche cardiache gravi essendo posti, in luoghi e situazioni laddove non vi può essere possibilità di tempestivi soccorsi sanitari professionali, significa avvicinarci ulteriormente alle persone, significa rafforzare il nostro impegno per far sentire protetti gli utenti dei mezzi pubblici. E voglio sottolineare inoltre, come questo progetto valorizzi ulteriormente il personale del trasporto regionale, consentendogli di acquisire competenze che hanno alto valore professionale ed umano per chi lavora quotidianamente a contatto con il pubblico”.

