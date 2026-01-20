mercoledì, 21 Gennaio , 26

Rottamazione quinquies al via, debiti e domanda adesione: cosa c’è da sapere

Rottamazione quinquies al via, debiti e domanda adesione: cosa c’è da sapere

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Al via la rottamazione quinquies. L’Agenzia delle entrate riscossione annuncia che sono disponibili, sul proprio sito internet, le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle. La richiesta, si legge in una nota, deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile. ”Per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare i debiti che possono essere ‘rottamati”’. 

L’Agenzia delle entrate riscossione spiega che la nuova misura agevolativa, rispetto alle precedenti, ”presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle prefetture)”.  

Per chi presenterà la domanda direttamente dall’area riservata del sito, il servizio propone i soli debiti rottamabili. Inoltre l’Agenzia delle entrate riscossione ha messo a disposizione il servizio online che consente di chiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere rottamati e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata. 

