Rousseau non riceve i contributi e riduce servizi e eventi per M5s

AGI – “Con enorme dispiacere siamo costretti a comunicare che, alla luce dell’attuale situazione economico-finanziaria aggiornata a seguito dell’ultima tranche di versamenti in scadenza nella giornata del 30 settembre, siamo costretti a procedere alla sospensione di alcuni servizi e all’annullamento di attività e/o iniziative programmate per il trimestre ottobre–dicembre 2020”.

È l’avviso, pubblicato in apertura del Blog delle Stelle, con il quale l’Associazione Rousseau informa che, “come già anticipato”, “in assenza delle entrate previste non risultano ovviamente più sostenibili le spese necessarie per supportare specifici servizi che devono essere quindi ridotti, sospesi o slittati nel tempo”. Si concretizza sempre più dunque quella polemica che ha investito il rapporto tra M5s e la piattaforma di Davide Casaleggio.

