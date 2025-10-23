giovedì, 23 Ottobre , 25
rovigo,-genitori-e-figlia-trovati-senza-vita-in-casa:-uccisi-da-monossido-di-carbonio
Rovigo, genitori e figlia trovati senza vita in casa: uccisi da monossido di carbonio

Rovigo, genitori e figlia trovati senza vita in casa: uccisi da monossido di carbonio

DALL'ITALIA E DAL MONDORovigo, genitori e figlia trovati senza vita in casa: uccisi da monossido di carbonio
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Padre, madre e una figlia di 27 anni sono stati trovati morti ieri intorno alle 23 dai Vigili del fuoco, nella loro abitazione in via Cesare Battisti, a Canaro (Rovigo). L’intervento è scattato dopo la segnalazione: nessuno aveva più notizie di loro da qualche giorno.  

Gli operatori, muniti di dispositivi di rilevazione dei gas durante il sopralluogo all’interno della casa, hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.