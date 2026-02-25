royal-caribbean:-28-esperienze-culinarie-sulla-legend-of-the-seas

Milano, 25 feb. (askanews) – Royal Caribbean ha diffuso nuovi dettagli sull’offerta culinaria della Legend of the Seas, in arrivo a luglio 2026. La nave proporrà 28 opzioni gastronomiche tra nuove esperienze e format già presenti nella flotta.

Tra le novità figura “Royal Railway – Legend Station”, esperienza immersiva che unisce intrattenimento e un menu di cinque portate ispirato alla Via della Seta, con tappe gastronomiche tra Cina, Turchia, India, Persia e Italia.

Debutta anche “Hollywoodland Supper Club”, concept che richiama l’epoca d’oro di Hollywood con proposte a più portate accompagnate da musica jazz e ambientazioni ispirate al cinema tra il 1910 e gli anni Cinquanta.

Torna l’AquaDome Market con sei stand, tra cui Cajun Kitchen, Adobo, La Española, Seoulmate, Simply Pressed e Crème de la Crêpe. Confermati anche Surfside Eatery, Chops Grille, Izumi in the Park e Hooked Seafood.

La Legend of the Seas partirà con crociere di 7 notti nel Mediterraneo occidentale da Barcellona e Roma (Civitavecchia), prima di trasferirsi a novembre 2026 a Fort Lauderdale per itinerari nei Caraibi.