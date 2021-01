Rrahmani alla Rai: “Vogliamo andare avanti in Coppa, obiettivo quarto posto in campionato”

Recuperarlo dopo la brutta prestazione di domenica. E’ questo l’obiettivo che si era posto Gattuso per Amir Rrhmani, difensore kosovaro prelevato dal Verona a gennaio scorso. La titolarità di quest’ultimo nel match appena concluso ne è la dimostrazione. Il calciatore, rinfrancato dalla fiducia concessagli dal tecnico azzurro, ha parlato ai microfoni di Rai Sport.

OBIETTIVO QUARTO POSTO

Queste le sue parole: “Le sfide di Coppa sono difficili, tutti vogliono passare il turno ma abbiamo fatto una grande partita. Gattuso ci ha detto che era importante passare il turno. Ora ci aspetterà un avversario forte”.

Campionato atipico, vi sentite in corsa? “Sì, cerchiamo di fare il nostro lavoro e andare avanti, in Serie A come in Coppa. Il nostro obiettivo è arrivare tra i primi 4, poi non si sa mai”.

