Rrahmani: “Finalmente al San Paolo” | FOTO IG

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha pubblicato su Instagram un post in merito alla vittoria degli azzurri contro il Pescara. Di seguito il suo post.

Rrahmani: “Finalmente al San Paolo”

Gattuso su Milik

Milik – Doveva rinnovare lo scorso anno, non lo ha fatto. Io e la società eravamo stati chiari, lui sa come la pensiamo. Ora abbiamo due attaccanti molto forti e per lui sarà dura. (clicca qui per leggere tutto)

