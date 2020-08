Rrahmani, karaoke di rito per la new entry: sfottò di Hysaj e dei compagni | VIDEO

Karaoke di rito per la new entry del Napoli: Amir Rrahmani. Ma la reazione dei suoi nuovi compagni è a dir poco esilarante.

Rrahmani, karaoke di rito e sfottò

Amir Rrahmani è stato protagonista del consueto rito per le new entry nel Napoli: il karaoke. Il difensore si è esibito in una performance che non è stato totalmente gradita dai compagni che l’hanno “omaggiato” con lanci di stracci, mentre Elseid Hysaj gli ha applicato un filtro Instagram a dir poco esilarante.

