Rrahmani non è positivo al Covid-19: il giocatore commenta su Instagram | FOTO

Il Napoli non registra nessuna nuova positività al Coronavirus dopo i tamponi effettuati ieri. Un bene per tutta la società sportiva di De Laurentiis e per il calcio italiano. Dopo le tante polemiche che hanno seguito alla mancata trasferta degli azzurri a Torino, la notizia di ulteriori positività avrebbe potuto incupire ed incattivire ancor di più l’ambiente. Fortunatamente sembra che il focolaio generato dal Genoa non si sia diffuso più di tanto. Ci saranno in settimana altri due test, e sabato prossimo saranno finiti i 12 giorni di incubazione tipici del Covid-19 (si contano a partire dal contagio avvenuto il 27 settembre contro il Genoa). Nel frattempo era però circolata voce di una possibile positività di Amir Rrahmani, nuovo difensore partenopeo arrivato all’ombra del Vesuvio dal Verona. Il Napoli ha subito smentito, ma al calciatore non è andata giù la notizia diffusa falsamente.

Rrahmani negativo al Covid. Il commento su Instagram | FOTO

Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo anche per quanto riguarda Amir Rrahmani, che è negativo al tampone. Il giocatore del Kosovo ha voluto commentare su Instagram la fake news che girava da qualche ora riguardo alla sua presunta positività. Lo ha fatto attraverso uno screenshot del comunicato ufficiale della società partenopea, come si vede qui sotto in foto.

