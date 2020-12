Rrahmani non si arrende al Covid: “loading”… e si allena alla ‘Rocky’

Non si arrende il difensore del Napoli Amir Rrahmani, risultato positivo nell’ultima uscita con la Nazionale kosovara e non ancora rientrato. Il centrale azzurro sperava di tornare contro l’AZ Alkmaar, ma al momento è praticamente impossibile, anche a livello di tempistiche. Nel caso dovesse risultare negativo il tampone anche nella giornata di domani, difficilmente ci sarà tempo per le visite mediche e per l’idoneità.

RRAHMANI COME ROCKY: ALLENAMENTO IN STRADA

L’ex calciatore del Verona ha pubblicato su Instagram, poco fa, un video (Storia IG) in cui si allena verosimilmente fuori casa sua. In sottofondo musica e corsa con felpa e cappuccio, proprio come un certo Rocky Balboa. Possiamo notare anche la scritta (una GIF) “Loading”, che fa capire quanta voglia abbia Rrahmani di tornare in campo per giocare con la squadra azzurra. Un bel segno per Rino Gattuso, che magari vedendo gli sforzi del ragazzo potrebbe inserirlo più spesso tra gli 11, per far riposare i titolarissimi Koulibaly e Manolas.

Di seguito il video del difensore kosovaro.

