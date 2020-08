Rrahmani pronto per il Napoli: il difensore saluta l’Hellas sui social

Amir Rrahmani sarà un giocatore del Napoli nella prossima stagione calcistica. Giuntoli lo ha acquistato a gennaio battendo la concorrenza di altre squadre, in una sessione ricchissima di acquisti: insieme al calciatore ormai ex Verona sono arrivati Politano, Demme, Lobotka e Petagna (lasciato in prestito alla SPAL). Ora il Napoli dovrà invece pensare alle cessioni, alcune delle quali saranno importanti: si pensi a quelle di Allan e soprattutto di Arek Milik, il cui sostituto Osimhen è già stato acquistato. Rrahmani ha voluto allora ringraziare la sua ex-squadra con un bellissimo messaggio su Instagram, coadiuvato da un video che mostra in breve i momenti salienti della sua esperienza. Il Napoli lo aspetta.

Rrahmani saluta l’Hellas

“Un anno meraviglioso, Un anno indimenticabile, il mio primo in Italia, dove sono cresciuto tanto come calciatore e come uomo. Lascio Verona e l’Hellas, ma sarò sempre riconoscente alla Società, a mister Juric, ai miei compagni di squadra e ai meravigliosi tifosi gialloblù, che mi hanno sostenuto e voluto bene dal primo all’ultimo giorno, anche quando hanno saputo che il mio futuro sarebbe stato lontano da Verona. Una sola, ultima parola: GRAZIE”.

