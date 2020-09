Rrahmani sui social: “Sono felice di essere qui. Forza Napoli”

In occasione del calciomercato di gennaio è arrivato l’acquisto del difensore Rrahmani per il Napoli. Il difensore è stato, poi, lasciato in prestito al Verona fino alla fine della stagione. Il calciatore ha, poi, preso parte al ritiro estivo dei partenopei in quel di Castel di Sangro. Il giocatore ha poi lasciato il ritiro per gli impegni con la Nazionale ed è tornato a Castel di Volturno in queste ore.

Rrahmani, il video per i tifosi del Napoli

Tornato ad allenarsi con i partenopei, il calciatore si è reso protagonista di un video per salutare i tifosi del Napoli. Le immagini sono state diramate dalla stessa società azzurra tramite i propri canali social. Breve il messaggio che il difensore ha voluto inviare ai supporters azzurri:

“Ciao ragazzi, sono felice di essere qui. Ci vediamo presto. Forza Napoli”.

