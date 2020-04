Rsa nel mirino, controlli e indagini a tappeto in tutta Italia

Proseguono a tappeto in tutta Italia i controlli e le indagini sulle Residenze per anziani, strutture identificate nelle ultime settimane come focolai di contagi e vittime di coronavirus.

Primo fra tutti il Pat, il Pio Albergo Trivulzio di Milano al centro dell’inchiesta della Procura per epidemia colposa e omicidio colposo. Qui le vittime, sulle quasi si sta indagando, sono state circa 200.

Circa 270 gli operatori a casa con sintomi, alcuni già risultati positivi al tampone su 900 addetti tra medici, infermieri, operatori sociosanitari, lavoratori delle cucine, del magazzino e di altri ambiti. Alcuni degli operatori malati,

