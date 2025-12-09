martedì, 9 Dicembre , 25

Call center e teleselling ingannevole, sanzioni per 500mila euro a sei società

(Adnkronos) - L’Autorità Garante della Concorrenza e del...

Entrano in una fabbrica abbandonata di Torino, giovane precipita da 10 metri: è grave

(Adnkronos) - Un ragazzo di 24 anni è...

Certificato di malattia e ricette, cosa cambia con il nuovo disegno di legge e da quando

(Adnkronos) - Novità in arrivo per il certificato...

Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 3: scuole chiuse a Montefredane

(Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo...
rsf:-“nell’ultimo-anno-67-giornalisti-uccisi,-quasi-la-meta-a-gaza”
Rsf: “Nell’ultimo anno 67 giornalisti uccisi, quasi la metà a Gaza”

Rsf: “Nell’ultimo anno 67 giornalisti uccisi, quasi la metà a Gaza”

DALL'ITALIA E DAL MONDORsf: "Nell'ultimo anno 67 giornalisti uccisi, quasi la metà a Gaza"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Sono 67 i giornalisti uccisi mentre svolgevano il loro lavoro o in relazione a esso in tutto il mondo nell’ultimo anno, quasi la metà dei quali nella Striscia di Gaza “sotto il fuoco delle forze armate israeliane”. Ad annunciarlo è Reporter senza Frontiere (Rsf).  

“Il numero di giornalisti uccisi (dal primo dicembre 2024 al primo dicembre 2025) è ripartito al rialzo, a causa delle pratiche criminali delle forze armate regolari o non regolamentate e della criminalità organizzata”, lamenta l’organizzazione per la libertà di stampa, che afferma che “i giornalisti non muoiono, vengono uccisi”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.