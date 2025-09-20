sabato, 20 Settembre , 25

Non gli permette di giocare alle slot, baby gang ‘in rosa’ aggredisce titolare bar

(Adnkronos) - Sono stati identificate e indagate dalla...

Cyberattacco contro aeroporti europei: colpiti Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra

(Adnkronos) - Da ieri sera, l'aeroporto di Bruxelles...

Anti-diva ribelle, amori e MeToo: Asia Argento compie 50 anni

(Adnkronos) - Anti-diva ribelle e sempre scomoda: Asia...

Mondo (Bper): “Supportiamo le imprese del settore nautico verso la transizione energetica ed ecologica”

(Adnkronos) - “Bper è al fianco del settore...
ruba-auto-mascherato-da-gigi-d’alessio,-arrestato-26enne
Ruba auto mascherato da Gigi D’Alessio, arrestato 26enne

Ruba auto mascherato da Gigi D’Alessio, arrestato 26enne

DALL'ITALIA E DAL MONDORuba auto mascherato da Gigi D'Alessio, arrestato 26enne
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Ruba auto mascherato da Gigi D’Alessio per ingannare le telecamere, ma viene bloccato e arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento. Il 26enne, pugile stabiese, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia proprio durante uno dei concerti del cantante.  

La scorsa notte una pattuglia ha incrociato il 26enne in via Motta Casa dei Miri mentre indossava un passamontagna a bordo di un’auto rubata con targa alterata. Dopo l’inseguimento, in via Cupa Varano, il giovane ha abbandonato l’auto e tentato la fuga a piedi ma quando è stato raggiunto ha colpito i carabinieri sfruttando le sue doti da pugile professionista. Dopo la colluttazione, è stato bloccato.  

Nella sacca che portava nella Jeep rubata poco prima c’erano arnesi per lo scasso e 3 maschere di Gigi D’Alessio, utilizzate verosimilmente durante i furti per ingannare le telecamere. Il 26enne dovrà rispondere di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.