Rubano la statua di Salvo D’Acquisto per comprare droga: denunciati due giovani

NAPOLI – Avevano prelevato e rubato, nella notte tra domenica e lunedì, la scultura di bronzo che commemora Salvo D’Acquisto da una piazza di Pomigliano d’Arco e nella serata di ieri i carabinieri li hanno identificati e denunciati per furto aggravato e detenzione di droga a fini di spaccio e preso in custodia la scultura ritrovata.Si tratta di due giovani di 17 e 18 anni che i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno individuato dopo aver acquisito le immagini di videosorveglianza di tutte le strade cittadine e periferiche. La statua, lievemente danneggiata, è stata ritrovata in via Taranto, strada isolata di Pomigliano D’Arco. Individuata anche l’auto con la quale i ladri avevano raggiunto la piazza.I due giovani, entrambi incensurati, hanno confessato di aver rubato la scultura per acquistare droga. Nelle loro tasche, infatti, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 2,7 grammi di crack e 5,6 di marijuana. In auto anche strumenti di effrazione.

