Nel video girato da un passante il blitz di tre vandali che hanno divelto e portato via la targadel circolo di Rifondazione comunista “Peppino Impastato» di via Porpora 45, in zona Lambrate. Solidarietà del Pd: “Sfregio a tutte e tutti noi» Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Rubata la targa di Peppino Impastato al circolo di Rifondazione comunista proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento