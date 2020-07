“Rubata” parte dei 4 milioni raccolti per il Covid. L’inchiesta di Cremona

AGI – La Procura di Cremona indaga per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, all’autoriclaggio e all’appropriazione indebita tre promotori della onlus ‘Uniti per la Provincia di Cremona’ perché si sarebbero appropriati illecitamente di parte dei 4 milioni raccolti tra imprenditori e gente comune per finanziare iniziative anti- Covid aiutando, in particolare, gli ospedali in prima linea.

Stando a quanto apprende l’AGI, tra loro c’è anche Renato Crotti, “nella veste di direttore della Fondazione Giovanni Arvedi”, legata alla nota acciaieria, che è estranea alla vicenda giudiziaria, e definito dagli inquirenti “gestore di fatto” dell’ente benefico. La guardia di finanza ha perquisito oltre alla sede della onlus,

