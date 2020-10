Rubate in Finlandia migliaia di cartelle cliniche, chiesto un riscatto

AGI – Stupore e sgomento in Finlandia dopo che migliaia di pazienti sono rimasti vittime del furto delle proprie cartelle cliniche e hanno ricevuto domande di riscatto per impedire la diffusione delle conversazioni con i loro psicoterapeuti. Sul clamoroso caso di un’entità senza precedenti nella sanità finlandese, per giunta in un ambito così riservato e complesso come quello della psicoterapia, e’ atteso un provvedimento del governo che si riunirà appositamente nel corso della settimana.

Il furto dei dati sensibili riguarda le cartelle di migliaia di pazienti derubate alla società privata Vastaamo, che gestisce ben 25 centri di psicoterapia nel Paese di 5,5 milioni di abitanti.

