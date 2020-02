Rubato il gasolio per il riscaldamento alla Fondazione per ragazzi del Rione Villa, scatta la raccolta fondi

La vicenda.

“Mi avete rotto il c..! Pensate di aver vinto ancora una volta voi …. ma non è così ! Avete rubato il gasolio dalla botola della Fondazione Famiglia di Maria. Avete sottratto il caldo dei termosifoni alle bambine e ai bambini ma non mi avete tolto la forza di andare avanti e il calore di tutta la mia squadra che si tasserà per rimettere il gasolio! Ringrazio il commissariato della Polizia di San Giovanni sempre al nostro fianco!“. La denuncia è di Anna Riccardi, presidente della Fondazione Famiglia di Maria che offre una serie di servizi e di attività di laboratorio per circa 150 ragazzi del rione San Giovanni a Teduccio,

