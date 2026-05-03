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Rubio a Roma giovedì e venerdì, obiettivo disgelo
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Rubio a Roma giovedì e venerdì, obiettivo disgelo

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Milano, 3 mag. (askanews) – Giovedì e venerdì prossimi il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, sarà a Roma per un serie di incontri tra Santa Sede ed governo italiano. Ad anticiparlo è il Corriere della Sera, sottolineando che l’obiettivo è il “disgelo” delle relazioni bilaterali Italia-Usa. Missione non impossibile, ma complicata assai. Per Rubio è la terza visita in Italia, dopo quella dello scorso maggio a Villa Madama e la presenza all’inaugurazione delle olimpiadi invernali, con J.D. Vance, a febbraio.

L’agenda romana di Rubio è ancora in fase di definizione. Per il momento sono previsti tre incontri. Per prima cosa Rubio vedrà il Segretario di stato della Santa Sede Pietro Parolin, oin in un contesto di forte tensione dopo le parole di Donald Trump su Papa Leone XIV e la replica del Pontefice.

Il giorno successivo Rubio vedrà il ministro degli Esteri Antonio Tajani e, nello stesso giorno, è previsto un pranzo con il ministro della Difesa Guido Crosetto. Non è escluso un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre resta l’interrogativo su una possibile udienza con il Papa.

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