domenica, 5 Ottobre , 25

Sinner-Griekspoor oggi a Shanghai – Il match in diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo nel...

Festival nazionale dell’Economia civile, si è conclusa a Firenze la settima edizione

(Adnkronos) - Si è conclusa a Palazzo Vecchio,...

Aborto: Ass. Coscioni,”Solo 2 Regioni applicano le linee del ministero per quello farmacologico”

(Adnkronos) - ''Partita lo scorso maggio, la campagna...

Cronista Adnkronos minacciata durante corteo pro Pal a Roma: la solidarietà della politica

(Adnkronos) - Massima solidarietà del mondo politico alla...
rubio:-c’e-ancora-molto-da-fare-prima-della-finalizzazione-dell’accordo-su-gaza
Rubio: c’è ancora molto da fare prima della finalizzazione dell’accordo su Gaza

Rubio: c’è ancora molto da fare prima della finalizzazione dell’accordo su Gaza

AttualitàRubio: c’è ancora molto da fare prima della finalizzazione dell’accordo su Gaza
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 5 ott. (askanews) – Il conflitto a Gaza non è ancora finito e c’è ancora molto lavoro da fare prima che Israele e Hamas finalizzino un accordo basato sul piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine ai combattimenti e liberare gli ostaggi. Lo ha affermato il segretario di stato di Washington, Marco Rubio. “Sapremo molto presto se Hamas fa sul serio o no da come andranno questi colloqui tecnici in termini logistici”, ha detto Rubio a “Meet the Press” su Nbc News, parlando dei colloqui che si terranno domani, volti a definire la logistica di uno scambio immediato di ostaggi in cambio di prigionieri.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.