Rubio: c’è ancora molto da fare prima della finalizzazione dell’accordo su Gaza

Roma, 5 ott. (askanews) – Il conflitto a Gaza non è ancora finito e c’è ancora molto lavoro da fare prima che Israele e Hamas finalizzino un accordo basato sul piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine ai combattimenti e liberare gli ostaggi. Lo ha affermato il segretario di stato di Washington, Marco Rubio. “Sapremo molto presto se Hamas fa sul serio o no da come andranno questi colloqui tecnici in termini logistici”, ha detto Rubio a “Meet the Press” su Nbc News, parlando dei colloqui che si terranno domani, volti a definire la logistica di uno scambio immediato di ostaggi in cambio di prigionieri.