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Rubio: “La guerra con l’Iran non si trascinerà a lungo”
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Rubio: “La guerra con l’Iran non si trascinerà a lungo”

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Il segretario di Stato: obiettivi raggiungibili senza truppe di terra

Cernay-la-Ville (Francia), 28 mar. (askanews) – Marco Rubio afferma che Washington ritiene ancora possibile raggiungere i propri obiettivi militari in Iran senza inviare truppe di terra. Il segretario di Stato americano aggiunge che Teheran non ha risposto al piano di pace trasmesso dagli Stati Uniti, ma ha inviato “messaggi” che indicano un interesse per una soluzione diplomatica.”Questo conflitto non si trascinerà a lungo – afferma Rubio – Possiamo raggiungere tutti i nostri obiettivi senza truppe di terra, ma saremo sempre pronti a garantire al presidente il massimo margine di scelta e la massima possibilità di adattarsi a eventuali sviluppi imprevisti”.”Ci sono stati scambi di messaggi e segnali da parte del sistema iraniano, o di quel che ne resta, su una disponibilità a discutere di alcune questioni. Aspettiamo ulteriori chiarimenti su con chi siamo autorizzati a parlare, chi sarà il nostro interlocutore, di che cosa parleremo e quando si terranno questi colloqui”, conclude il segretario di Stato.

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