Rubio: leader Ue difenderanno Zelensky da bullismo Trump? Sciocchezze

Rubio: leader Ue difenderanno Zelensky da bullismo Trump? Sciocchezze

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 17 ago. (askanews) – Il segretario di Stato degli Usa, Marco Rubio, ha respinto l’ipotesi secondo cui i leader europei stiano recandosi alla Casa Bianca in vista del summit di domani per impedire che il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky venga “maltrattato”. Ne dà notizia il sito del network satellitare statunitense Cnn.

“È una narrativa mediatica davvero stupida – ha affermato – quella secondo cui domani verranno qui perché Trump costringerà Zelensky a firmare un accordo sfavorevole. Abbiamo lavorato con queste persone per settimane, per settimane su questa questione. Domani verranno qui perché hanno scelto di venire qui domani. Li abbiamo invitati a venire”, ha detto Rubio intervenendo al programma della CBS “Face the Nation”.

Rispondendo a chi gli ha ricordato la riunione di febbraio nello Studio Ovale, quanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il vicepresidente JD Vance hanno rimproverato Zelensky per una presunta mancanza di gratitudine, Rubio ha detto: “Sapete quanti incontri abbiamo avuto da allora? Abbiamo avuto un incontro con Putin e una dozzina con Zelensky”.

