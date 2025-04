rubio:-senza-progressi-sulla-pace-sanzioni-inevitabili-alla-russia

“Non ci interessano i negoziati sui negoziati”

Milano, 4 apr. (askanews) – Se Mosca non si decide a prendere una posizione sulla pace con l’Ucraina, il Congresso ha pronte delle sanzioni contro la Russia, che l’esecutivo di Donald Trump non potrà evitare. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Marco Rubio da Bruxelles. “Non ci interessano i negoziati sui negoziati, non continueremo così per sempre – ha dichiarato – Quindi niente di tutto questo è una minaccia. Penso che sia più una spiegazione della nostra timeline, e a un certo punto sarà chiaro se uno vuole la pace o non la vuole. E quel momento sta arrivando. Manca abbastanza poco. Allo stesso tempo, come avete visto, i membri del Congresso hanno iniziato a presentare progetti di legge per aumentare le sanzioni. Quindi ci sarà una crescente pressione da parte di Capitol Hill per imporre sanzioni che non saremo in grado di fermare se, di fatto, non stiamo facendo progressi verso la pace. Tutti questi fattori sono stati spiegati nel modo più gentile possibile”, ha concluso il segretario di Stato americano.