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Rubio: “Trattative Israele-Libano un’opportunità storica”
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Rubio: “Trattative Israele-Libano un’opportunità storica”

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Il segretario di Stato ospita i negoziati a Washington

Washington, 14 apr. (askanews) – Le trattive tra Israele e Libano iniziate oggi nella capitale Usa sono una “opportunita storica”. Lo ha detto il segretario di Stato, Marco Rubio, prima dell’inizio dei negoziati che sta ospitando a Washington. “Comprendiamo che stiamo operando contro decenni di storia”, ha aggiunto il capo della diplomazia Usa consapevole che la situazione complessa non può essere risolta nel corso delle prossime ore. “So che alcuni di voi stanno chiedendo a gran voce dei cessate il fuoco. Qui si tratta di molto di più. Si tratta di porre fine in modo permanente a 20 o 30 anni di influenza di Hezbollah in questa parte del mondo, e non solo ai danni inflitti a Israele, ma anche ai danni inflitti al popolo libanese”, ha aggiunto Rubio.

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