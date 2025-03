Rubio: Ucraina accetta “negoziati immediati” con la Russia

Ipotesi di un cessate il fuoco di 30 giorni

Milano, 11 mar. (askanews) – “Oggi abbiamo fatto un’offerta che gli ucraini hanno accettato, ovvero quella di stipulare un cessate il fuoco e di avviare negoziati immediati per porre fine a questo conflitto in un modo che sia duraturo e sostenibile e che tenga conto dei loro interessi, della loro sicurezza e della loro capacità di prosperare come nazione”. Lo ha affermato il segretario di stato americano, Marco Rubio, al termine dei colloqui durati nove ore nella città saudita di Gedda tra Washington e Kiev.Gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno affermato che Kiev accetterà un cessate il fuoco di 30 giorni con la Russia, con Washington che si è impegnata a revocare immediatamente il blocco della condivisione di intelligence e degli aiuti militari all’Ucraina.Il cessate il fuoco di 30 giorni “può essere esteso di comune accordo tra le parti e è soggetto all’accettazione e all’attuazione simultanea da parte della Federazione Russa”, hanno affermato gli Stati Uniti e l’Ucraina in una dichiarazione congiunta rilasciata dal Dipartimento di Stato. “Gli Stati Uniti comunicheranno alla Russia che la reciprocità russa è la chiave per raggiungere la pace”.Dopo la fine dei colloqui adesso la palla è nella metà campo della Russia affinché accetti una tregua in Ucraina, ha sottolineato Rubio.