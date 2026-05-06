Rubio: visita Papa programmata da tempo, c’è molto di cui parlare

“Sono successe alcune cose”

Washington, 6 mag. (askanews) – Il Segretario di Stato americano Marco Rubio cerca di minimizzare le critiche mosse dal presidente Donald Trump a Papa Leone XIV prima che il diplomatico americano, un cattolico devoto, incontri il pontefice. “È un viaggio che avevamo programmato da tempo, e ovviamente sono successe alcune cosesenta, ci sono molti argomenti di cui discutere con il Vaticano- ha detto – il Papa è appena tornato da un viaggio in Africa, dove la Chiesa sta crescendo in modo molto vivace, e condividiamo le preoccupazioni sulla libertà religiosa, la libertà religiosa in diverse parti del mondo; ci piacerebbe parlarne con loro”.la Chiesa. Quindi c’è molto di cui parlare”.