Rudy Zerbi in mutande a Tu si que vales: i commenti di Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez | Video Mediaset

Rudy Zerbi è rimasto in mutande a Tu si que vales. Come mai? Tutta colpa dell’esibizione di un sensitivo molto avvenente e palestrato. Il confronto fra il concorrente e Zerbi è stato un po’ impietoso. A mettere pressione su Rudy, che ovviamente non aveva addominali, ci si sono messe anche Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez con i loro commenti. La prima ha urlato: “Che cicciotto“, mentre la seconda ha apprezzato le gambe, ma sottolineato la pancia. Ecco l’esilarante video di Witty Tv.

